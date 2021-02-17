Жителям горных поселков Апшеронского района продукты везут на снегоходах

В данный момент прервано сообщение с тремя поселениями края Кушинка, Режет и Десятый километр, сообщает пресс-служба администрации края. 18 спасателей отряда «Кубань-СПАС» на трех снегоходах доставляют в хутора товары первый необходимости. Им предстоит пройти больше 10 км по бездорожью.

Единственное средство передвижения между населенными пунктами и «большой землей» – автомотриса, которая ходит по узкоколейке от села Черниговского. На ней детей возят в школу и привозят продукты. В данный момент из-за снегопада проезд по узкоколейке невозможен.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 16 февраля жители поселка Кутаис Горячеключевского района, пожаловавшихся на отсутствие хлеба в магазинах, организовали подвоз продуктов. Перебои в поставках произошли из-за обильных осадков – обычно хлеб в поселок привозили из Горячего Ключа и Белореченского района. Сейчас хлеб подвозят на легковых автомобилях.

На Кубани уже несколько дней не прекращаются снегопады. К утру 16 февраля максимальная высота снежного покрова наблюдалась в Белореченске (74 см), в Горном (69 см) и Горячем Ключе (62 см). В Лабинске высота сугробов достигла 32 см. 30-сантиметровые сугробы зафиксированы в Псебае. В Усть-Лабинске высота снежного покрова достигла 28 см.

Андрей Ульченко