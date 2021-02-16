Жители поселка на Кубани пожаловались на перебои с поставкой хлеба из-за снегопада

На Кубани для жителей поселка Кутаис Горячеключевского района, пожаловавшихся на отсутствие хлеба в магазинах, организовали подвоз продуктов. Об этом сообщил глава Горячего ключа Александр Кигалькин в соцсетях.

Господин Кигалькин пояснил, что перебои в поставках произошли из-за обильных осадков – обычно хлеб в поселок привозили из Горячего Ключа и Белореченского района. Сейчас хлеб подвозят на легковых автомобилях.

«На данный момент хлеб есть в магазине по улице Ленина, 87. Еще в две торговые точки его подвезут через в течение нескольких часов местные поставщики. Во избежание дефицита завоз будет организован также и вечером», написал глава муниципалитета. Также он добавил, что вопрос о добавлении еще одной единицы техники для расчистки трассы на Кутаис уже проработали с дорожно-строительным управлением.

Как писал “Ъ-Кубань”, ночью 16 февраля движение грузовиков в Горячеключевском районе было ограничено из-за снегопада. Из-за обильных осадков также произошел сбой графика движения поездов на участке СКЖД Горячий Ключ – Туапсе.

Виктория Колганова