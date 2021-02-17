Правительство утвердило пятилетний план развития рынка СПГ

Правительство России утвердило «дорожную карту» развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) на пять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что важно создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах страны.

«Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей. Помимо этого, СПГ по сравнению с традиционными видами топлива более экологичный и может успешно применяться практически на любом виде транспорта, но для этого нужна соответствующая инфраструктура. Меры по ее развитию предусмотрены дорожной картой»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Помимо использования для нужд населения, российский сжиженный газ отправляется на экспорт. Топливно-энергетические товары составляли его основу даже в год пандемии, однако объемы поставок все же сократились. В частности, СПГ — на 4,5%. В последний месяц из-за холодов в Европе биржевые цены на сжиженные газы растут, вследствие чего ФАС и Минэнерго собираются увеличить нормативы обязательных продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Подробнее — в материале “Ъ” «Регуляторы рубят СУГ».