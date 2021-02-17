Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах

Совет федерации одобрил закон об увеличении штрафов за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов. Также закон вводит наказание за нарушение порядка финансирования митингов. С инициативой выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Меры ответственности, которые вводятся законом:

за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФМС и Росгварди — штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб. (ранее максимальный штраф составлял 1 тыс. руб.) или административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы (120 часов);

за повторное неповиновение — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы (от 100 до 200 часов);

за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение публичных мероприятий — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы (до 40 часов) для граждан и от 70 тыс. до 200 тыс. руб.— для юридических лиц;

за перечисление денег на организацию и проведение публичных мероприятий лицами, не имеющим на это права,— штраф от 10 тыс.до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

15 февраля депутат Андрей Барышев («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, смягчающий наказание за нарушение правил участия в митингах. «Единая Россия» заявила, что господин Барышев не согласовал эту инициативу с руководством фракции и она скорее всего не будет поддержана.

Подробнее о предложении господина Барышева — в материале “Ъ” «Декрет о мирном».