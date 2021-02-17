CNBC: оценка SpaceX выросла до $74 млрд

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла около $850 млн инвестиций на продаже акций. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники внутри компании. Таким образом, оценка компании выросла до $74 млрд. Также SpaceX получила предложение об инвестициях в размере $6 млрд.

Стоимость SpaceX выросла на 60% по сравнению с августом 2020-го — тогда компания привлекла $1,9 млрд инвестиций и оценивалась в $46 млрд. Ранее SpaceX рассказала, что ее системой спутникового интернета Starlink пользуются свыше 10 тыс. человек с момента ее запуска в октябре 2020 года. В настоящий момент компания уже запустила свыше 1,1 тыс. спутников, последний раз компания вывела на орбиту 60 спутников 16 февраля.

Евгений Федуненко