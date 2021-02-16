SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она доставит на орбиту 60 микроспутников Starlink. Ракета стартовала в 22:59 по времени Восточного побережья США (06:59 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества аппаратов массой до 500 кг. «Starlink идеально подходит для регионов земного шара, где есть проблемы с подключением к интернету»,— говорится в Twitter SpaceX.

Этот вывод группы интернет-спутников на орбиту стал 19 с мая 2019 года. Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 4 февраля. С учетом запущенных спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять из 1143 аппаратов системы Starlink.