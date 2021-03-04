Сыворотки вправду

Долгие годы Анн Семонин была личным косметологом княгини Монако Грейс Келли и все свои волшебные средства создавала в первую очередь для коронованной клиентки. До того как в 1985 году запустить бренд под своим именем, госпожа Семонин изучала эфирные масла и олигоэлементы — они и легли в основу большинства формул, которые до сих пор остаются эффективными и современными: за прошедшие годы их лишь слегка усовершенствовали с учетом последних научных разработок. К слову, о новаторстве: ингредиенты госпожа Семонин с самого начала смешивала не в кремовые текстуры, а в сыворотки — непривычную тогда субстанцию в косметологии. К тому же Анн Семонин твердо верила: все очень индивидуально, и рекомендовала сочетать предлагаемые сыворотки с базовыми средствами для ухода — несколько волшебных строго дозированных капель под крем или лосьон. К 40-летию своих легендарных средств бренд представил подарочный сундучок из экокожи со знаменитыми сыворотками Anne Semonin в комплекте — всего их пять.

Самое действенное в борьбе с возрастными изменениями — сыворотка для лица, области шеи и декольте Super Active Serum. Достаточно наносить пять капель утром под крем и вечером как самостоятельное средство, чтобы мимические и возрастные морщины разгладились, а кожа засияла. Смола мирры, входящая в состав средства, действует как мощный регенератор, красные водоросли и экстракт примулы питают эпидермис, экстракт заразихи (травы сорной, с отталкивающим названием, но, как выясняется, совсем небесполезной) защищает от воспалений. Сыворотка стимулирует выработку коллагена и эластина, поэтому кожа становится более упругой и мягкой.

Сыворотка с антиоксидантным эффектом Oligoanne, насыщает кожу кислородом и мгновенно устраняет обезвоженность, а также очищает кожные покровы и нейтрализует любые воспаления. Морская вода с олигоэлементами богата минералами, а водоросли хлореллы повышают тонус кожи и заряжают энергией.

Сундучок с пятью сыворотками, выпущенный к 40-летию знаменитых средств Anne Semonin Фото: Anne Semonin

Для увлажнения предлагается Tissue Serum — сыворотка, повышающая упругость кожи. Розовая вода, гиалуроновая кислота и экстракт листьев гинкго билоба гарантированно увлажнят сухую и обезвоженную кожу. Богатая бета-каротином и маслами ореха макадамии сыворотка Phytarosa возвращает коже естественный сияющий цвет и глубоко увлажняет. (Если на праздники собираетесь в короткое путешествие — идеально для защиты и восстановления.) В составе сыворотки присутствует и экстракт микроводорослей, который за счет астаксантина нейтрализует свободные радикалы и спасает от ультрафиолета, токсинов, сухого воздуха.

Ночная сыворотка Precious Serum — средство мощное, потому как не только ускоряет обновление клеток, стирает с лица признаки старения и, можно сказать, поднимает коже настроение, устраняя гормональные нарушения и клеточный стресс, но еще и обладает терапевтическим эффектом за счет эфирных масел дамасской розы, лаванды и розового дерева.

Многие из своих косметических средств Анн Семонин создала именно для Грейс Келли Фото: Mondadori via Getty Images

Все пять сывороток обещают улучшать состояние кожи с той самой минуты, как первые капли коснутся ее. Подходят многие сыворотки и мужчинам, и женщинам, поэтому инвестиция в подобный коктейль красоты практически семейная.

Натела Поцхверия