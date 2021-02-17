Цена нефти Brent превысила $64 впервые с января 2020 года

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла $64,06 в 11:02 мск (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии). Показатель преодолел отметку $64 за баррель впервые с января 2020 года.

К 11:54 мск апрельский фьючерс Brent стоил $63,89 за баррель. WTI стоит $60,47 за баррель (+0,7%).

Цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года и вернулись к значениям допандемийного периода из-за метеоусловий. Холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США спровоцировала игру на повышение.

О других факторах роста нефтяных котировок — в материале “Ъ” «Нефть разогрелась на морозе».