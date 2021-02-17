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В Индии обнаружена сибирская моль

Но пока непонятно, способна ли она размножаться на местных тополях

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Международная группа ученых, всостав которой вошел исследователь из Красноярска, сообщила, что на севере Индии впервые найдена вредоносная моль-пестрянка — миниатюрная бабочка, гусеницы которой поражают плантации тополей.


Следы нашествия моли-пестрянки зафиксировали индийские энтомологи, отметившие множественные повреждения на листьях тополей. Так называемые мины, то есть полости в тканях листьев, образованные гусеницами моли, были обнаружены в Ладакхе — уникальной местности на севере Индии. Этот регион, недавно отделившийся от бывшего штата Джамму и Кашмир, окружен на севере горами Куньлунь, а на юге — Гималаями. Тополевую моль-пестрянку ученые нашли навысоте 3400 м над уровнем моря, и это рекордная высота, накоторой когда-либо фиксировали данный вид.

«Индийские коллеги попросили помощи в определении вида насекомого, впервые обнаруженного на территории Индии, и разобраться с его происхождением в Ладакхе. Тополевая моль-пестрянка широко распространена в Евразии — встречается в странах Европы, в России, в некоторых странах Центральной и Восточной Азии, практически повсеместно, где произрастают черные и бальзамические тополя. Листва этих деревьев является излюбленным кормом для гусениц моли»,— сообщила старший научный сотрудник Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им.В.Н.Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Кириченко.

Эксперт уточнила, что сибирякам, в частности жителям Красноярска, моль-пестрянка хорошо знакома. Это массовый вредитель тополей, от которого страдают не только древесные насаждения, но и получают неудобства жители города. Этот вид моли повреждает завезенный к нам более века назад североамериканский тополь, который успешно прижился, распространился и легко скрещивается с местным черным тополем. Именно гибриды этих тополей чаще всего и встречаются на улицах, в парках и скверах Красноярска и многих других сибирских городов. Они оказались для моли особо привлекательными. Сильно поврежденные тополя приобретают неопрятный вид уже к середине лета: кроны приобретают коричневый цвет, листья начинают опадать раньше срока, а массово расплодившиеся моли стаями летят в жилища в поисках мест зимовки, вызывая тревогу у горожан. Впрочем, по уверениям ученых, для человека и меховых изделий, хранящихся в шкафу, бабочки тополевой моли-пестрянки абсолютно безвредны.

Установить вид насекомого, повреждающего тополя в Индии, удалось по морфологическим характеристикам — рисунку переднего крыла и строению гениталий самцов. Именно поэтим структурам различают виды семейства грацилляриид (Gracillariidae), к которому относится тополевая моль-пестрянка. Характеристики генитальных структур самок тоже важны, но различия между ними уродственных видов менее явные, чем таковые у самцов. Морфологический анализ показал высокую схожесть образцов тополевой моли-пестрянки из Индии с образцами из Сибири и Европы, ранее собранными сибирскими учеными.

«Мы также исследовали ДНК-баркодинговый фрагмент митохондриального гена COI, который используется нетолько для установления видовой принадлежности, но и для изучения генетической изменчивости особей вида из разных географических популяций. В последнем случае сравнительный анализ позволяет с высокой надежностью устанавливать регионы-доноры инвазионных популяций, если речь идет о чужеродном виде. Генетические характеристики особей из Индии оказались наиболее близки к тем, что мы получили, исследовав ранее насекомых из Сибири, в частности изТомской области. Однако выявленные генетические дистанции пока не позволяют сделать выводы о том, что в Индии тополевая моль-пестрянка — чужеродный вид, проникший туда из Сибири. Этот вопрос остается открытым»,— уточнила Наталья Кириченко.

Есть еще один интригующий вопрос, накоторый у ученых пока нет ответа: способныли развиваться гусеницы тополевой моли-пестрянки наместных тополях в Индии?

Авторы исследования сообщили, что индийские ученые собрали мины с гусеницами и куколками тополевой моли-пестрянки на межсекционных гибридах тополя черного и бальзамического, привезенных в Индию из других стран. Это подпитывает гипотезу о том, что моль могли занести в регион Ладакх с ее растениями-хозяевами. Межсекционные гибриды тополей очень живучие, отличаются быстрым ростом. Из таких тополей разбивают искусственные плантации. Древесина тополей активно используется в Индии для изготовления бумаги, спичек, фанеры и пиломатериалов для строительства. В Индии есть и свои, местные виды тополей, произрастающие в диком виде в горах. Они пока не были охвачены исследованиями. Собственно говоря, и моль-пестрянка была обнаружена в Ладакхе случайно, когда местные энтомологи посещали этот высокогорный край для сбора других видов насекомых.

«Однозначно этот вид моли-пестрянки существовал в регионе намного раньше нашей находки. К 2018 году в посадках тополей в Ладакхе уже были выявлены многочисленные повреждения: листья были сплошь покрыты минами. Скорее всего, вид пребывал в регионе при повышенной численности уже не первый год. Нам потребуются дополнительные исследования, чтобы понять природу этого вида в Индии, однако много подозрений, что там это вид-пришелец»,— резюмировала Наталья Кириченко.

В дальнейшем ученые планируют изучить генетические характеристики как можно большего числа географических популяций тополевой моли-пестрянки в Евразии, чтобы разобраться в природе вида и установления границ его обитания, а также ответить на вопрос, откуда он был занесен в Индию.

По материалам «First Report of the Poplar Leaf Miner,Phyllonorycterpopulifoliella(Treitschke) (Lepidoptera: Gracillariidae) from India»; Pathour R. Shashank, Narendra Singh, Anand Harshana, Twinkle Sinha, Natalia Kirichenko; журнал Zootaxa, февраль 2021 г.

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