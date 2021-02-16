Самому молодому погибшему от COVID-19 жителю Кубани было 33 года

За минувшие сутки 15 заболевших коронавирусом умерли из-за двусторонней пневмонии тяжелого течения, сообщили в краевом минздраве. Восемь жертв COVID-19 приходятся на Краснодар.

Самому молодому погибшему было всего 33 года. Он поступил в медучреждение краевой столицы из Анапы. Самой пожилой жертвой коронавируса стал житель Мостовского района. В возрасте 86 лет он скончался в Лабинском госпитале.

Всего с начала пандемии на Кубани умерли 1743 человека с COVID-19.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 459 смертельных случаев, вызванных COVID-19. Больше всего погибло пациентов в Москве – 60, Санкт-Петербурге – 48, Московской области — 32. Кубань и Архангельская область делят 4 и 5 место в этом печальном списке.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в предыдущие трое суток в Краснодарском крае фиксировалось по 17 жертв COVID-19.

Андрей Ульченко