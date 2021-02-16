На Кубани за сутки выявили 167 заболевших коронавирусом

По данным на 16 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 167 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее число заболевших с начала пандемии составило 36 511 человек, из них 2672 ребенка. В активной фазе лечения находится 5115 заразившихся, 29653 – выздоровели и выписаны, в т.ч. 241 человек – за минувшие сутки. В медучреждениях с подтвержденным диагнозом находятся 1264 человека, еще 3851 пациент лечится дома. В минздраве Кубани уточняют, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 пациентов, еще трое – на ЭКМО.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, среди новых пациентов зарегистрирован 95 женщин и 72 мужчины (в т.ч., 4 детей) в возрасте от двух до 98 лет.

Больше всего заболевших вновь выявлено в Краснодаре – 50 человек. В Сочи зарегистрировано 33 новых случая, в Выселковском районе – 12.

Кроме того, по семь заразившихся зарегистрировано в Геленджике и Лабинском районе, шестеро – в Апшеронском. По пять новых случаев диагностировано в Новороссийске и Туапсинском районе. По четыре заболевших выявили в Кореновском, Белореченском, Каневском, Темрюкском районах.

Помимо этого, по трое заразившихся выявили в Ейском, Кущевском, Крыловском, Усть-Лабинском районах. По два случая получено в Калининском, Курганинском, Мостовском и Павловском районе. По одному человеку заболело в Анапе, Армавире, Славянском, Староминском, Тихорецком и Тбилисском районах.

Показатель заболеваемости составил 643,3 на 100 тыс. жителей. В медицинские организации Кубани с начала пандемии с подозрением на коронавирус обратились 179 836 человек, из них 11 287 детей. Кроме того, за время пандемии лабораториями края было 2 453 382 исследования.

В целом в России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах. Общее количество заболевших достигло 4 099 323 человек. В Москве за сутки выявили 1409 новых пациентов, в Санкт-Петербурге – 1082, в Подмосковье – 643. Меньше всего новых случаев зафиксировано в ЕАО (3), Тыве (2) и на Чукотке (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 15 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 36 344 человек. Продолжали лечение 5204 заболевших, выздоровели и выписаны 29 412 человек. За сутки в регионе скончались 17 человек.

Алексей Белянин