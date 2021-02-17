Пятерых россиян задержали в Турции при попытке проникнуть в страну из Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о задержании пятерых россиян и одного ливийца на сирийско-турецкой границе. По информации ведомства, задержанные пытались незаконно ее пересечь.

«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ; организация запрещена в РФ.— “Ъ”)»,— говорится на сайте Минобороны Турции.

В конце января в Турции на границе задержали боевиков ИГ, среди которых тоже были пять граждан РФ. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев недавно заявил, что ситуация в Сирии «очень тревожная». По его словам, наблюдается активизация «спящих ячеек» ИГ. Политическое урегулирование в Сирии и судьба Конституционного комитета стали основными темами первых более чем за год переговоров в «астанинском формате».

Подробнее об этих переговорах — в материале “Ъ” «"Астанинский формат" вышел с карантина».