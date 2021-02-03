На Кубани в 2020 году погасили долги по зарплате на 415 млн рублей

Объем погашенной задолженности по зарплатам в Краснодарском крае в 2020 году составил 415 млн руб. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации региона, в рамках краевой коллегии заявил прокурор Кубани Сергей Табельский.

По его словам, распространение новой коронавирусной инфекции и принимаемые меры по ее предотвращению потребовали от прокуроров пересмотра приоритетов в надзорной деятельности.

«Первоочередными стали вопросы обеспечения законности в таких социально значимых сферах, как здравоохранение, труд, занятость населения»,– подчеркнул господин Табельский.

Он также сообщил, что в 2020 году прокуратура Краснодарского края выявила более 139 тыс. нарушений федерального законодательства. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 23,6 тыс. человек.

Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть отметил, что на Краснодарский край приходится половина долгов по зарплате всего Южного федерального округа.

«Часть этого долга, которую вы не видели и не ставили на учет, тянется еще с прошлых лет. Ваша основная задача – поставить на учет оставшуюся задолженность – 15,5 млн рублей. Необходимо провести серьезную работу, направленную на полное погашение всех долгов независимо от того, является ли организация действующей либо банкротной», – отметил он.

Господин Кикоть также поручил по итогам первого квартала промежуточно отчитаться о проделанной работе и до 1 июля 2021 года – о ее итоговых результатах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года Сергей Табельский заявил, что Краснодарском крае по итогам года была погашена задолженность по зарплате на 100 предприятиях перед 4,5 тыс. сотрудников. Общая сумма взысканных долгов составила 350 млн руб.

По данным на 1 января 2021 года объем задолженность по зарплате в Краснодарском крае составлял 72,9 млн руб. Это на 4,1% меньше, чем месяцем ранее. По объему задолженности Кубань занимает пятое место в России.

Алексей Белянин