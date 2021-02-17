В Краснодаре количество техники по уборке снега увеличили до 107 единиц

Власти Краснодара увеличили до 107 единиц количество дорожной техники, убирающей городские улицы от снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Первышов.

«К семи утра расчистили проезжие части на магистралях первой и второй очереди. Всего 220 участков. Особое внимание уделили маршрутам школьных автобусов, которые подвозят детей из пригородных населенных пунктов. Для обработки дорог от скользкости использовали 700 тонн песчаной смеси»,- сообщил он.

По данным мэрии Краснодара, с раннего утра уборкой тротуаров занимается 600 человек, задействовано 38 единиц техники, а также шесть ручных снегоуборочных машин. 11 машин задействованы в перевозке снега и противогололёдного материала. На улицах города установлены 2319 контейнеров для хранения песка. Однако градоначальник признает, что ситуация с тротуарами обстоит хуже, чем с расчисткой автомобильных дорог.

«Люди, которые работают вручную с лопатами за это время устали, им тяжело справляться с такими обильными осадками»,-добавил он.

Основная часть техники в среду продолжает работу на дорогах второй очереди, в том числе на подъездных путях к пригородным населенным пунктам. Это техника подрядных организаций, а также та, которую город получил по линии краевого министерства транспорта, и спецтранспорт, предоставленный предприятиями строительного комплекса.

Евгений Первышов также напомнил, что штормовое предупреждение по снегопадам действует до конца суток 17 февраля, распорядившись не снижать в течение этого времени темпов уборки города.

Как сообщал “Ъ-Кубань” снегопады, начавшиеся в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года, признаны самыми сильными за последние 20 лет. По данным метеорологов, отдельных районах Краснодарского края высота сугробов приближается к отметке в 1 метр.

Алексей Белянин