США на встрече министров обороны стран НАТО поднимут тему угрозы от России

В Пентагоне обозначили темы, которые США поднимут на двухдневной встрече министров обороны стран НАТО, которая начнется в среду, 17 февраля. Одной из них будет «дестабилизирующая деятельность России», говорится на сайте военного ведомства страны.

«Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов… Они используют военную силу для достижения своих целей,— приводятся на сайте Пентагона слова его представителя, произнесенные на брифинге перед встречей в НАТО.— Эта администрация (Джозефа Байдена.— “Ъ”) уже дала понять, что мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия. Так что мы с нетерпением ждем того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе».

На вопрос о том, в чем именно заключается угроза со стороны России, представитель Минобороны США ответил: «Я думаю, мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это также в ее сотрудничестве с Китаем — браке по расчету».

Еще до вступления в должность президента Джозеф Байден говорил об угрозе от России как самой большой для США. Кремль выражал сожаление, что Россию позиционируют как противника и насаждают ненависть к ней. На встрече министров НАТО США также намерены поднять вопрос о присутствии их контингента в Афганистане.

Подробнее — в материале “Ъ” «НАТО хочет воевать с мирным планом».