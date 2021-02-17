Особо охраняемая нефть

Роснедра планируют выставить в этом году на аукционы крупные Хараеганский и Логасъеганский участки в Ямало-Ненецком АО с общей ресурсной базой в 235 млн тонн нефти. По данным “Ъ”, они могут заинтересовать «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», чьи активы расположены рядом. Однако затруднить продажу может то, что частично объекты расположены на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) или затрагивают подъезды к ним. Но у «Роснефти» уже получалось добиться участков в схожих условиях по согласованию с местными властями.

Роснедра собираются в 2021 году провести аукционы на 88 нефтегазовых участков, среди которых крупные Логасъеганский и Хараеганский в ЯНАО, сообщил «Интерфаксу» глава Минприроды Александр Козлов. По данным “Ъ”, ими интересовалась «Роснефть» — рядом расположены ее площадки, в том числе в рамках СП с BP «Ермак нефтегаз» (доля российской компании — 51%). Кроме того, неподалеку находятся участки «Сургутнефтегаза».

Хараеганский и Логасъеганский участки еще недостаточно изучены, по ним неизвестны подтвержденные запасы. Но суммарные ресурсы нефти участков по категориям D1+D2 превышают 235 млн тонн.

В конце 2019 года Роснедра хотели выдать их по заявительному принципу, то есть недропользователь мог получить лицензию на геологоразведку без проведения торгов. Однако в начале 2020 года ведомство все-таки решило выставить участки на аукционы. Обычно такое решение принимается в случае появления несколько претендентов. Но тогда аукцион проведен не был. В Минприроды и «Роснефти» не предоставили комментариев.

Однако один из участков может оказаться с обременением — по словам источников “Ъ”, он частично расположен на особо охраняемой природной территории. Другой собеседник “Ъ” уточняет, что речь идет о Хараеганском участке.

Как правило, промышленная деятельность на ООПТ полностью запрещена. Однако «Роснефти», например, уже удавалось добиться исключений.

Так, Минприроды в 2019 году по согласованию с властями Красноярского края выдало госкомпании лицензию на Западно-Иркинский участок, который частично расположен на территории Бреховских островов. Этот участок граничит с ключевым активом проекта «Роснефти» «Восток Ойл» Пайяхским месторождением, которое в прошлом году компания приобрела у структур Эдуарда Худайнатова.

Кроме того, прошлым летом Минприроды сообщало в письме в Белый дом, что Турковский и Дерябинский газовые участки, которые также просила «Роснефть», частично расположены в границах ООПТ, однако это не подтвердили в правительстве Красноярского края (см. “Ъ” от 26 июня 2020 года). Роснедра проведут аукцион по участкам 12 апреля.

Между тем, по словам экологов, наибольший урон экологии может нанести освоение Логасъеганского участка. Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин поясняет, что доступ на участок возможен только через территорию государственного природного заказника регионального значения «Куноватский»: «Это объект Рамсарской конвенции — одно из последних мест, где наблюдались стерхи, с которыми летал президент Владимир Путин. И если через него проложат инфраструктуру для освоения месторождения, это будет очень серьезным воздействием. Это и нарушение путей миграции, тундры, беспокойство птиц».

Также, добавляет эколог, там запрещены движение механических транспортных средств, которые не нужны для обеспечения деятельности заказника, а также работы, влекущие нарушение почвенного покрова.

Дмитрий Козлов, Анна Васильева