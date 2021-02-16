«Арктик Палладий» вернули к переговорам

ГМК «Норильский никель» и «Русская платина» ведут переговоры о новом формате СП «Арктик Палладий». Об этом сообщили в «Норникеле», хотя еще в декабре там же заявляли, что вопрос снят с повестки дня. У проекта сложная судьба, он вызывал споры между самими сторонами СП и конфликты акционеров ГМК. В частности, второй по размеру совладелец «Норникеля» «Русал» настаивает на увеличении доли ГМК в будущем СП. Это вряд ли понравится «Русской платине», чьи активы — ключевые для проекта, но «против нее играет время», полагают эксперты.

«Норникель» ведет переговоры с «Русской платиной» Мусы Бажаева о новом формате СП «Арктик Палладий», рассказал в ходе телефонной конференции старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергей Дубовицкий. Он отказался от дальнейших пояснений, но заявил, что предыдущее предложение о конфигурации СП уже неактуально.

Соглашение о стратегическом партнерстве и создании паритетного СП на базе месторождений платиновой группы на Таймыре «Русская платина» и «Норникель» подписали в феврале 2018 года. Компания Мусы Бажаева планировала внести в «Арктик Палладий» лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения, а «Норникель» — лицензию на Масловское месторождение. В ноябре 2019 года на встрече с Владимиром Путиным Муса Бажаев оценил необходимый объем инвестиций в $15 млрд. По его словам, производство платиноидов должно составить около 120 тонн в год, запуск проекта намечен на 2024 год, его реализация должна привести к тому, что в РФ будет производиться 50% металлов платиновой группы в мире. Проект должен окупиться за четыре года с небольшим.

Тогда заключению соглашения предшествовал шестилетний спор за Норильск-1. «Русская платина» выиграла право на его разработку, а «Норникель», ссылаясь на то, что компания не работала в Норильском промышленном районе, несколько лет пытался оспорить решение Роснедр, но безуспешно. «Русская платина» в ответ заявляла, что «Норникель» не дает доступа к инфраструктуре.

Однако в марте 2020 года стало известно о выходе «Русской платины» из СП. Новым препятствием на пути партнеров стала позиция одного из акционеров ГМК, «Русала» (27,8% акций). Алюминиевая компания объясняла, что готова была поддержать сделку, если бы доля «Норникеля» соответствовала реальному вкладу компании в проект. Однако «Русская платина» не была готова снижать свою долю в СП ниже 50%, как хотел «Русал», поскольку именно ее лицензии являются основной частью интегрированного проекта.

Несмотря на развал СП, «Русская платина» и «Норникель» в июле 2020 года договорились об операционном партнерстве. Так, «Норникель» предоставит «Русской платине» на рыночных условиях доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. Кроме того, «Норникель» берет на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении «Русской платины». Для этого партнеры подпишут долгосрочный договор offtake.

По словам источников “Ъ”, компании потребуется доступ к инфраструктуре «Норникеля»: подключение к ЛЭП, обеспечение жильем рабочих, перевалка в порту Дудинка.

Изменил свою позицию по СП и «Русал». В октябре 2020 года замгендиректора компании и член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев говорил, что «полученные пояснения лично от президента "Норникеля" проясняют бизнес-логику этой инвестиции». По его словам, это дает повод еще раз вернуться к рассмотрению проекта. «Жаль, что проект не был в полном объеме представлен акционерам ранее, это могло бы снизить некоторую напряженность вокруг его обсуждения»,— заявлял он. Тем не менее в декабре 2020 года господин Дубовицкий утверждал, что реализация проекта «Арктик Палладий» совместно с «Русской платиной» больше не стоит на повестке дня. “Ъ” направил запросы в «Русскую платину» и «Русал». Господин Полетаев сообщил “Ъ”, что компания считает «целесообразным обсуждение нового формата возможного участия "Норникеля" в данном проекте». “Ъ” направил запрос в «Русскую платину».

По словам Максима Худалова из АКРА, срок запуска месторождений Норильск-1 и Черногорское уже приближается, потому как на момент 2017–2018 годов от них уже ожидалось поступление налоговых отчислений в 2023 году. «Неисполнение лицензионных соглашений потенциально грозит отзывом лицензии, поэтому договариваться с "Норникелем" может оказаться выгоднее, чем отстаивать свое право на значимую долю в совместном проекте,— говорит господин Худалов.— Кроме того, доступ к платиноидам на фоне экологических претензий будет положительно принят инвесторами, что в целом на руку "Русалу"». В этой связи создается ситуация, в которой всем сторонам—участникам переговоров выгоднее искать компромиссы, добавляет эксперт.

Евгений Зайнуллин