Lotus представил прототип гоночного электромобиля E-R9

Lotus E-R9. Фото: Lotus

Lotus E-R9. Фото: Lotus

Как сообщает британский автопроизводитель, имя новинки указывает на гоночную дисциплину (E-R — Endurance Racer) и отсылает к модели Lotus Mark IX, с которой марка в 1955 году вышла на старт марафона «24 часа Ле-Мана».

Lotus E-R9 получил кузов, выполненный в стилистике самолета-истребителя, который имеет элементы активной аэродинамики. Управлять аэродинамическими элементами может как гонщик в ручном режиме, так и электроника машины.

Технические характеристики прототипа не озвучены. Заявлено, что электромобиль имеет полный привод за счет четырех электромоторов, интегрированных в колеса. Такая схема силовой установки также позволила реализовать гибкую векторизацию тяги, управлять которой гонщик может прямо во время движения.

О серийных перспективах Lotus E-R9, над которым работали в том числе создатели будущего дорожного электросуперкара Lotus Evija, представленного летом 2019 года, марка не сообщает.