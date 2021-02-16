Аэропорт Краснодара  из-за снегопада закрыт до 20:30

Международный аэропорт Краснодар продлил ограничение работы до 20:30. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели утром 16 февраля из-за сильного снегопада. В течение дня ограничения подливались.

По данным на 16:00, в краевой столице продолжается ливневый снег и сильный ветер. «В таких погодных условиях, когда ограничена видимость, обслуживание воздушных судов не безопасно», - говорится в сообщении аэропорта.

В настоящее время в аэропорту кубанской столицы задержано 13 рейсов, 11 - отменены.

Пассажирам задержанных рейсов выдают напитки и горячее питание.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, из-за обильного выпадения осадков на участке СКЖД Горячий Ключ – Туапсе произошел сбой графика движения поездов, сообщает пресс-служба железной дороги.

Наталья Решетняк