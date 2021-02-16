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Аэропорт Краснодара  из-за снегопада закрыт до 20:30

Международный аэропорт Краснодар продлил ограничение работы до 20:30. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. 

Ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели утром 16 февраля  из-за сильного снегопада. В течение дня ограничения подливались. 

По данным на 16:00, в краевой столице продолжается ливневый снег и сильный ветер. «В таких погодных условиях, когда ограничена видимость, обслуживание воздушных судов не безопасно», - говорится в сообщении аэропорта. 

В настоящее время в аэропорту кубанской столицы задержано 13 рейсов, 11 - отменены. 

Пассажирам задержанных рейсов выдают напитки и горячее питание. 

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, из-за обильного выпадения осадков на участке СКЖД Горячий Ключ – Туапсе произошел сбой графика движения поездов, сообщает пресс-служба железной дороги.

Наталья Решетняк


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