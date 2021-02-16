Аэропорт Краснодар продлил ограничения в работе до 14:30

Руководство международного аэропорта Краснодар продлило ограничения в работе, связанные с сильным снегопадом, до 14:30. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Тем не менее, в настоящее время готовятся вылеты четырех рейсов: в Брянск («Азимут»), Архангельск («Руслайн»), Белоярский («Газпромавиа») и Новый Уренгой («Ямал»). Предварительное время вылета – с 10:00 до 12:00.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 16 февраля международный аэропорт Краснодар вновь ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов из-за сильного снегопада. Ограничения вводились до 11:30. На тот момент были задержаны 19 рейсов, еще три был отправлены на запасные аэродромы.

В настоящее время пассажирам задержанных рейсов выдаются напитки и горячее питание, уточняют в пресс-службе аэропорта.

Алексей Белянин