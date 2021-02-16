СКР начал проверку по факту гибели человека в пожаре на волгоградском рынке

Волгоградское следственное управление Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку по факту гибели женщины во время пожара на рынке в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в региональном управлении СКР, тело было обнаружено пожарными во время тушения в одном из павильонов.

Пожар на рынке на улице Качинцев начался около 14 часов. Горели торговые павильоны на площади 2000 кв. м. С рынка эвакуировали около 150 человек. К ликвидации пожара МЧС привлекло 76 человек и 20 единиц техники.

Сергей Петунин, Саратов