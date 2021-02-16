Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода продлили до 24 февраля

Ограничение остановки и стоянки автомобилей на центральных улицах Нижнего Новгорода продлили до 9:00 24 февраля для уборки снега с проезжей части, сообщили в мэрии. Автомобили, припаркованные в зоне проведения работ, будут эвакуированы.

Речь идет об улицах Алексеевской, Минина, Горького, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской, Верхневолжской набережной, Нижневолжской набережной и площади Горького. Там ограничения действуют с 12 февраля.

Кроме того, парковку до 24 февраля ограничат еще на нескольких улицах Нижнего Новгорода: Большой Печерской, Белинского, Красносельской, Сергиевской, набережной Федоровского, улицах Заломова, Культуры, Рыбакова, Героя Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Молитовской, Баха, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова, Медицинской, Рокоссовского, Ижорской, Невзоровых, Генкиной, Республиканской, Полтавской, Малой Ямской, Студенческой, Ветеринароной, на дублере Ванеева, Лескова, Комсомольской, Дьяконова, Березовской, Черняховского, Ярошенко (проезд у спортивного комплекса «Юность»), Мечникова (у домов №№41, 43, 67, 69), на Южном шоссе, проспектах Кирова и Молодежном.

Анастасия Еремина