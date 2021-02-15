Нижний Новгород встал в десятибалльных пробках

Пробки в десять баллов образовались на дорогах Нижнего Новгорода к 17:30 в понедельник, 15 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Карты», ситуация останется сложной до 19:00, когда уровень загруженности дорог составит девять баллов.

Заторы образовались как в нагорной, так и в заречной частях города. В центре города пробки зафиксированы в частности на улице Горького, Тимирязевской, Белинского, Ошарской, на проспекте Гагарина и Нижневолжской набережной. В заречной части города загружены проспект Ленина, улица Новикова-Прибоя, Удмуртская, Московское и Сормовское шоссе, а также улицы Баумана, Попова и Монастырка.

Добавим, из-за обильных снегопадов в Нижнем Новгороде с 13 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным мэрии, слой снега в городе составил 78 см. В администрации говорят, что городские дороги чистят более 2 тыс. рабочих, во дворах трудятся еще более 3,5 тыс. дворников. В сутки из города вывозят более 30 тыс. кубометров снега.

Анастасия Еремина