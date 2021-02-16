Госдума одобрила законопроект о блокировке связи в тюрьмах во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, позволяющий отключать от сотовой связи номера телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. По мнению авторов законопроекта, это должно помочь бороться с телефонным мошенничеством, давлением на свидетелей и координацией членов преступных группировок.

По закону заключенным нельзя иметь при себе мобильные телефоны, однако у них все равно периодически изымают устройства. Авторы законопроекта предлагают разрешить руководителям территориальных органов ФСИН обращаться к сотовым операторам с просьбой о блокировке номеров. Сейчас они также могут это сделать, однако нужно доказать, что заключенный, используя телефон, создал угрозу жизни и здоровью гражданина или угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Абонент временно несвободен».