Соцсеть Parler возобновила работу

В понедельник, 15 февраля, соцсеть Parler, отключенная от хостинга Amazon месяц назад, возобновила свою работу. Руководство соцсети заявило, что пользователи, у которых есть аккаунты в Parler, могут вернуться к ее использованию, а скоро в ней также смогут зарегистрироваться новые пользователи. При этом, как сообщают американские СМИ, данные пользователей — переписки в соцсети, посты и т. д.— не сохранились.

Напомним, Parler — соцсеть, позиционирующая себя как более свободная и менее модерируемая альтернатива традиционным платформам,— оказалась в центре внимания в начале января. Она была одной из самых известных платформ у приверженцев консервативных взглядов. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа соцсеть обвинили в том, что координация нападения на Капитолий проводилась именно с ее помощью. Amazon принял решение отключить ее от хостинга, с тех пор Parler не может полноценно работать.

Платформа был запущена вновь с использованием «надежной и стабильной независимой технологии». Сообщается, что Parler обратилась к услугам мелкого калифорнийского хостингового сервиса SkySilk. В понедельник Parler также сообщила о том, что временно исполнять обязанности ее генерального директора будет Марк Меклер — сооснователь так называемого Движения чаепития, правоконсервативного движения в США. В начале февраля сообщалось об уходе с поста генерального директора основателя соцсети Джона Матце, разошедшегося с другими руководителями и инвесторами Parler в видении ее будущего.

О том, как получают распространение альтернативные социальные сети,— в публикации “Ъ” «Свобода parler».

Яна Рождественская