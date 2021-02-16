Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс победила румынку Симону Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой.

39-летняя Серена Уильямс занимает 11 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза, семь из них — на Australian Open. Симона Халеп находится на втором месте рейтинга WTA, Наоми Осака — на третьем.

Ранее в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев, он обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова. Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля.