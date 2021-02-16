Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, болгарин — 21-е. Карацев стал первым с 1968 года дебютантом турниров Большого шлема, достигшим полуфинала.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1 место в рейтинге ATP) и немцем Александром Зверевым (7).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович. Матчи турнира проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса.

Подробности — в материале “Ъ” «Дебютная ракетка мира».