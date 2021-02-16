В Башкирии отменили требование о ношении перчаток в банках и магазинах

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности по коронавирусу, отменив обязательное ношение перчаток в банках, МФЦ и магазинах. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации республики. Ношение масок остается обязательным.

Кроме того, изменения разрешают чиновникам проводить совещания и заседания офлайн и снимают ограничения на поездки детей в лагеря «Артек», «Орленок» и во всероссийский детский центр «Смена».

Вместе с тем режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется до 25 февраля включительно.

Ранее о намерении ослабить масочно-перчаточный режим объявляли Чечня и Удмуртия. Региональные власти хотели отменить обязательное ношение масок. В Удмуртии, однако, соответствующие изменения в распоряжение главы региона о мерах по снижению риска распространения коронавируса не были внесены.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Масочный режим отступает в регионах».

Елена Чиркова, Уфа