НБКИ: российские банки в январе на 11,3% сократили выдачу потребкредитов

В январе 2021 года российские банки выдали 1,15 млн потребительских кредитов, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 11,3% меньше, чем в январе 2020 года, когда было выдано 1,3 млн таких кредитов.

«Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно (на 11,3%). Однако существенно меньше, чем количество выданных потребкредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом (более чем на четверть). Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется»,— отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, чьи слова приводятся в сообщении.

Больше всего потребкредитов в январе выдали в Москве (58,1 тыс.), Московской области (51,8 тыс.), Краснодарском крае (44,4 тыс.), республиках Башкортостан (41,0 тыс.) и Татарстан (38,9 тыс.), Свердловской области (37,0 тыс.) и Санкт-Петербурге (35,3 тыс.).

Выдача таких кредитов снизилась во всех регионах, но самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали Приморский край (-19,9%), Тюменская область (-16,0%), Ханты-Мансийский АО (-15,2%), а также Саратовская (-14,9%) и Свердловская (-14,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге сокращение составило 4,9% и 5,9% соответственно.

По итогам 2020 года российские банки, по оценке ЦБ, в целом сократили чистую прибыль по российским стандартам лишь на 6%. Основной причиной снижения прибыли банковского сектора в 2020 году был рост резервов. Однако этот рост во многом был компенсирован увеличением чистых процентных и комиссионных доходов (в том числе из-за роста кредитования).

Подробности — в материале “Ъ” «Пандемия пошла банкам на убыль».