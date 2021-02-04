Пандемия пошла банкам на убыль

По итогам «ковидного» 2020 года российские банки, по оценке ЦБ, в целом сократили чистую прибыль по российским стандартам лишь на 6%. Согласно опубликованной отчетности, у некоторых крупных игроков падение прибыли составило десятки процентов. Во многом к этому привел повышенный объем резервирования из-за пандемии: банки готовились к кредитным потерям. Ряд банков показали уверенный рост прибыли, порой в несколько раз, однако, по мнению экспертов, не связанный с системными факторами.

В среду, 3 февраля, ЦБ опубликовал отчетность российских банков по итогам 2020 года. Исходя из расчетов “Ъ”, чистая прибыль ряда крупных банков (Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «Юникредит», Тинькофф-банк) без учета событий после отчетной даты увеличилась на десятки и даже сотни процентов. Рост прибыли в 64 раза показал банк «Дом.РФ». В то же время у многих игроков прибыль снижалась, в ряде случаев также на десятки процентов. Сокращение прибыли показали как крупнейшие универсальные банки (Сбербанк, ВТБ), так и розничные (ХКФ-банк, «Русский стандарт»).

По данным Банка России, в целом по сектору за «ковидный» 2020 год чистая прибыль российских банков снизилась незначительно — всего лишь на 0,1 трлн руб. (6%), составив 1,6 трлн руб. «Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сектора»,— признавал ранее регулятор. В 2019 году чистая прибыль российских банков выросла на 73%, до 1,7 трлн руб.

Основной причиной снижения прибыли банковского сектора в 2020 году был рост резервов, отмечает вице-президент Moody's Ольга Ульянова. Но этот рост во многом был компенсирован увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, указывает она, поскольку кредитование по итогам 2020 года выросло. «Рост кредитования, особенно в рознице (портфель потребительских кредитов вырос на 9%, ипотечных кредитов — на 25%.— “Ъ”), который в 2020 году оказался гораздо более существенным, чем в 2019 году, подстегнул рост процентных и, частично, комиссионных доходов»,— указывает она. В частности, значительный объем комиссионных доходов генерируется за счет новых выдач кредитов, кроме того положительный эффект на них оказал рост трансакционной активности. В условиях пандемии и локдауна россияне стали чаще использовать карты для расчетов вместо наличных денег, что привело к росту доходов от эквайринга, отмечает госпожа Ульянова.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, на пресс-конференции 18 сентября 2020 года В месяцы пандемии прибыль банков существенно просела, но она сейчас постепенно восстанавливается.

Причиной роста прибыли у отдельных банков могли стать индивидуальные факторы. «У некоторых игроков могли сработать свои специфические истории, скорее разового характера»,— говорит Ольга Ульянова. Например, на прибыльности мог положительно сказаться роспуск резервов по каким-либо старым проблемным кредитам, в то время как другие игроки увеличили прибыль за счет роста классического бизнеса. В то же время информация о прибыли российских банков в 2020 году по РСБУ в значительной мере может быть искажена используемыми ими послаблениями, указывает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В 2021 году отчисления в резервы останутся высокими, однако могут оказаться ниже уровня 2020 года, указывают эксперты.

«Исходя из последних заявлений ЦБ, размер кредитных потерь в 2021 году будет в целом сопоставимым с 2020 годом, но ожидаемые потери комфортно покрываются процентными и комиссионными доходами банков»,— говорит госпожа Ульянова. По оценке АКРА, в 2021 году «по мере сворачивания послаблений ЦБ кредитным организациям придется досоздавать резервы по реструктурированным и другим кредитам». При этом такая тенденция может затронуть как корпоративное, так и розничное кредитование. «Однако мы считаем, что досоздание резервов для системы в целом пройдет относительно спокойно»,— заключает господин Пивень.

Ольга Шерункова