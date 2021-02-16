В пяти пилотных регионах России внедрят типовые проекты индивидуального жилищного строительства

«Единая Россия» и ДОМ.РФ определили пять пилотных регионов для внедрения типовых проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на сайте политической партии. Первой площадкой проекта станет поселок Бурдаковка в Иркутской области, а затем он будет реализован в Алтайском и Красноярском краях, Смоленской области и Башкирии.

Разработкой проектов ИЖС займутся «творческие команды молодых специалистов», а «Единая Россия» поможет сформировать банк типовых проектов и возьмет на себя совершенствование законодательства в этой сфере, отметил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко добавил, что в дальнейшем планируется повторное использование типовых проектов на других площадках с учетом особенностей конкретной местности. «Для транспортного, инженерного и социального обеспечения проектов госкомпания будет привлекать различные инструменты поддержки, в том числе механизм инфраструктурных облигаций»,— отметил господин Мутко.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить программу поддержки ИЖС в 2020 году. Согласно поручению главы государства, ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв. м к 2024 году.

О том, что мешает развитию в России индивидуального жилищного строительства, — в материале “Ъ”.