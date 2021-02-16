Худрук Малого театра Юрий Соломин заразился COVID-19

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Господину Соломину 85 лет.

«Юрий Мефодьевич заболел коронавирусом. Он находится в больнице»,— сказала госпожа Михайлова ТАСС. По ее словам, он болеет уже несколько дней, болезнь «протекает спокойно».

В России сегодня, 16 февраля, выявлено 13 233 новых случая заражения коронавирусом. Менее 14 тыс. зараженных зафиксировано впервые с середины октября. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 099 323.