Смольный рассказал о востребованных профессиях после пандемии

Безработица продолжит уменьшаться, а специалисты будут уходить из пострадавших в пандемию отраслей в другие. Такие прогнозы дал вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин в эфире «Открытой студии».

Слова господина Княгинина приводит телеканал «78». Он рассказал, что на текущий момент в городе зафиксировано около 100 тысяч безработных, что стало следствием коронавирусных ограничений. Кроме того, значительно сократилось число рабочих мигрантов, особенно в сфере строительства. Однако, как заявил Владимир Княгинин, безработица уже уменьшается и этот тренд сохранится, а после пандемии в городе будут востребованы рабочие и научные специальности. «Если провалим эту часть, провалим конкуренцию в целом» — отметил господин Княгинин, говоря о научной отрасли города.

Как сообщал “Ъ-СПб”, в начале февраля Петербург занял второе место по количеству соискателей на должность бармена.