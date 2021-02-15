Петр Соколюк возглавит комитет свердловского заксобрания по бюджету

Фракция «Единой России» в заксобрании Свердловской области поддержала выдвижение депутатов Петра Соколюка и Альберта Абзалова на должности председателя комитета по бюджету, финансам и налогам и председателя комиссии по регламенту. Решение было принято в ходе тайного альтернативного голосования, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кандидатуры на ключевые посты представила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина на заседании фракции. «Петр Соколюк и Альберт Абзалов прошли предварительное согласование на уровне председателей профильных комитетов и заместителей председателя областного парламента, а также получили поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Оба кандидата имеют большой опыт управленческой работы»,— отметила госпожа Бабушкина.

Напомним, обе должности занимал депутат Владимир Терешков, который скончался 26 января. Причиной смерти стали последствия коронавирса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

В пресс-службе свердловского заксобрания подчеркнули, что окончательное решение по избранию Петра Соколюка и Альберта Абзалова на новые должности будет принято на очередном заседании 16 февраля.