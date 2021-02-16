Матчи еврокубков возобновляются после зимней паузы. 16 февраля будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» — ПСЖ встречаются на стадионе «Камп Ноу». А «Лейпциг» и «Ливерпуль» сыграют в Будапеште на «Пушкаш Арене». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Наконец-то в еврокубки возвращается формат двухмачтевых противостояний. Теперь все пойдет по привычной схеме: одна встреча — дома, одна — на выезде. Начинает традиционно Лига чемпионов, 1/8 финала. На этой неделе будут сыграны четыре первых матча: «Барселона» — ПСЖ, «Лейпциг» — «Ливерпуль» — 16 февраля и «Порту» — «Ювентус», «Севилья» — «Боруссия Дортмунд» — 17 февраля. На следующей неделе нас ждут матчи «Лацио» — «Бавария», «Атлетико» — «Челси», «Боруссия Менхенгладбах» — «Мансити» и «Аталанта» — «Реал». Начало обещает быть ярким. Уже сегодня будем смотреть игру «Барселоны» и ПСЖ, которые хоть и потеряли на двоих €300 млн во время пандемии, но от этого не перестали входить в топ самых богатых клубов мира.

Перед этим противостоянием чаще всего воспоминают нереальный камбек «Барсы» образца 2017 года после поражения 0:4. Но с той поры много воды утекло, и комментатор, эксперт рейтинга букмекеров Константин Генич удивлен, что букмекерские конторы считают «Барселону» явным фаворитом: «У ПСЖ не будет Анхеля ди Марию, Верратти, Неймара — это, конечно, большие потери, но при этом состав у команды покрепче и поосновательнее, чем у нынешней “Барселоны”. Я даже удивлен, почему в линии такой разброс в пользу именно каталонского клуба. Если следить за “Барселоной”, она последнее время не сказать, что играет очень стабильно».

Второй матч 16 февраля между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» будет сыгран в Венгрии. Здесь пандемия тоже внесла свои коррективы. Дело в том, что Германия запретила въезд в страну всем, кто проживает в регионах, где есть мутировавший COVID-19. Англия как раз из таких, и командам пришлось искать компромисс. К счастью, клубы смогли договориться и сыграют в Будапеште — обе встречи начнутся в 23.00.

По общедоступному спортивному каналу можно будет увидеть игру «Барселона» — ПСЖ. 17 февраля «Матч ТВ» покажет «Порту» — «Ювенус», а 18 февраля — встречу 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо Заргеб». «Краснодар» — единственный российский клуб, который смог пробиться в play-off еврокубков и вполне может пройти дальше, считает футбольный эксперт Алексей Игонин: «“Краснодар” — команда, которая физически хорошо готова.

Те провалы, недобор очков, о которых мы знаем, происходили в ситуации двух-трех игр в неделю: не хватало футболистов, или команда не успевала подготовиться физически.

К этому матчу, я думаю, игроки наберутся сил, прогнозы у меня очень оптимистические».

Оптимизм появился и в аналитике футбольных экспертов, которые досконально разобрали предстоящие революционные изменения в формате проведения Лиги чемпионов. Сложную схему розыгрыша, которую UEFA планирует внедрить через три года, отчаянно критиковали, но после того как страсти улеглись, новый генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров уверил болельщиков, что российские клубы от нововведений точно не пострадают: «Конкретно эта реформа не ухудшает положения российских клубов. В том решении, которое сейчас предлагается, опять же нет угроз для нашей ситуации. У нас хватает дат для того, чтобы играть и национальный турнир, и национальный кубок, поэтому конкретно для России я никаких серьезных проблем не вижу».

Но это все прекрасное завтра, а в ближайшие дни думать о новых форматах будет просто некогда. Мало того что стартуют еврокубки, так еще и на теннисном турнире большого шлема Australian Open нас ждут сразу два четвертьфинала с участием Россиян, не говоря уже о чемпионате мира по биатлону, который проходит в эти дни в словенской Поклюке.