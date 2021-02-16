Компания Mercedes-Benz анонсировал новое поколение C-Class, премьера которого пройдет в цифровом формате.

Автомобиль будет представлен в ходе онлайн-презентации, которая состоится 23 февраля. Никакой информации о новинке пока нет, но известно, что C-Class получит новое поколение фирменной мультимедийной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience), дебютировавшей ранее на последнем поколении флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.

Напомним, текущее поколение Mercedes-Benz C-Class выпускается с 2014 года. Модель представлена в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет.