Банк Уралсиб вошел в Топ-10 Народного рейтинга Банки.ру по итогам 2020 года Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков в годовом чемпионате Народного рейтинга портала Банки.ру

Рейтинг строится на основе отзывов и оценок посетителей портала о личном опыте использования продуктов и услуг, а также общения с сотрудниками банков.

Народный рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку. Итоговый индекс позволяет максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Банк Уралсиб активно работает с отзывами клиентов в Народном рейтинге, стараясь максимально оперативно решать возникающие проблемы и отвечать на вопросы и претензии пользователей. Благодаря этому банк в течение 2020 года стабильно входил в первую десятку рейтинга.