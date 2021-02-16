В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задержано 19 рейсов

Международный аэропорт Краснодар вновь ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ограничение работы предварительно продлится до 11:30 16 февраля. В настоящее время в аэропорту Краснодара задержано 19 рейсов, еще ушли на запасной аэродром: «Азимут» из Уфы и «Победа» из Внуково – в Минводы, S7 из Новосибирска – в Ростов-на-Дону.

«Службами продолжается расчистка перрона и полосы. Ожидается, что осадки продолжатся весь день»,– отметили в аэропорту.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 15 февраля аэропорт Краснодар также приостанавливал работу. В течение дня были задержаны 11 рейсов, четыре были отправлены на запасные аэродромы. В штатном режиме аэропорт возобновил работу только после 17:00.

Алексей Белянин