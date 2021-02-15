Из-за снегопада в аэропорту Краснодара задержано 11 рейсов

Руководство международного аэропорта Краснодара продлило время закрытия до 15:00 15 февраля в связи с усилением снегопада и начавшейся метелью. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время в аэропорту задержано 11 рейсов – шесть рейсов до Москвы, два до Санкт-Петербурга, по одному – в Сочи, Новосибирск и Брянск (транзит из Минвод через Краснодар). Кроме того, три рейса ушли на запасной аэродром – один в Ростов-на-Дону (из Москвы), и два Минеральные Воды (из Екатеринбурга и Уфы).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 15 февраля международный аэропорт Краснодара приостановил до 9:00 работу из-за сильного снегопада, начавшегося в ночь на 15 февраля.

«Сегодня ночью столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, ожидавшийся в выходные. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти целый день. С 00.00 часов аэропорт перешел на усиленный режим работы. С 4.00 идет интенсивная расчистка аэродрома»,– говорилось в сообщении аэропорта.

Затем приостановление работы продлили до 11:00.

Алексей Белянин