В аэропорту Краснодара ограничения на прилет и вылет продлены до 17:00

В аэропорту Краснодара из-за снегопада ограничения на прилет и вылет продлили до 17:00 15 февраля, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Отмечается, что четыре задержанных рейса («Аэрофлота» в Москву, «Ютэйр» в Сочи, «Азимута» в Санкт-Петербург и в Самару) были отправлены в пункты назначения.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее сообщалось, что аэропорт приостановил работу минимум до 15:00 15 февраля. Были задержаны 11 рейсов (шесть - до Москвы, два до Санкт-Петербурга, по одному – в Сочи, Новосибирск и Брянск), три рейса ушли на запасной аэродром – один в Ростов-на-Дону (из Москвы), и два в Минеральные Воды (из Екатеринбурга и Уфы).

Виктория Колганова