Первым номером

В стенах петербургского Гранд Отеля Европа для того, чтобы праздновать жизнь и воспевать красоту любимой женщины, созданы все условия. За без малого полтора столетия здесь побывали многие выдающиеся люди, останавливались ярчайшие женщины эпохи, такие как Айседора Дункан, леди Астор, Майя Плисецкая,— и почти о каждой высокой гостье в отеле бережно хранятся записи и воспоминания очевидцев. «Стиль. Подарки» делится самыми впечатляющими историями.

Начать, пожалуй, стоит с небольшого камерного концерта, который в декабре 2009 года спонтанно дала здесь Уитни Хьюстон. После шоу в Ледовом дворце и ужина в «Икорном баре» Хьюстон с семьей спустились в лобби-бар. Пианист играл на рояле, а певица просто подошла к нему, взяла микрофон и начала петь. Импровизированное выступление застали лишь несколько гостей бара, но в 146-летней летописи отеля оно занимает почетное место. Как и случившийся за полвека до этого анекдот с участием актрисы Фаины Раневской. В середине 1960-х Фаина Георгиевна приехала в Ленинград и поселилась в «Европейской», как тогда назывался отель,— актриса выбрала лучший номер, где она целыми днями принимала гостей и задушевно, не стесняясь в выражениях, беседовала обо всем, включая политику. Через несколько дней администратор пришел к актрисе и предложил переехать в другой номер. Все доводы пресекались железным аргументом: «Номеров у вас много, а Раневская — одна». На переговоры пришел директор отеля: позвал актрису в ванную и, открыв кран, под шум воды поведал, что в номере прослушка, поэтому сюда крайне важно заселить высокопоставленного гостя, который прибудет вечером. Фаина Георгиевна моментально собрала чемодан и поспешила переехать. (Этот случай знаменитая актриса, к слову, очень забавно описывает в «Жизни, рассказанной ею самой», честно признаваясь: «Номер я выбирала сама, потому придраться было не к кому».)

Имена некоторых гостий и вовсе стали частью сегодняшней истории Гранд Отеля Европа. Анна Павлова любила отмечать свои премьеры в Мраморном зале гостиницы (ныне — ресторан «Икорный бар»): и зал красивый, и до дома на Итальянской, 5 — рукой подать. В память о великой балерине и своей гостье Гранд Отель Европа предлагает в ресторанах десерт «Павлова» — тот самый, который когда-то был создан в честь танцовщицы. Нежные безе в отеле подают с клубникой. В лобби-баре есть и коктейль «Ахматова» — вариация на тему напитка Джеймса Бонда Vesper в широком бокале для мартини, украшенном солнечной долькой апельсина. Анну Андреевну с отелем связывает своя история. В конце лета 1922 года после концерта Артура Лурье в ресторане гостиницы Ахматова встретила Николая Пунина (встреча была не первая, но, похоже, именно она стала решающей). Во всяком случае, уже в сентябре Пунин получил от поэтессы знаменитую записку: «Я сегодня буду в "Звучащей раковине". Приходите. Ахматова».

Еще один напиток-посвящение бармены придумали в честь Аллы Пугачевой, потому что во время гастролей в Санкт-Петербурге певица всегда останавливалась только в Гранд Отеле Европа. У коктейля, готовящегося на основе игристого вина, водки, грейпфрутового сока и медового сиропа, много говорящее поклонникам Примадонны название — «Миллион алых роз», и подается он в охлажденных бокалах, украшенных, естественно, пурпурными лепестками.

Натела Поцхверия