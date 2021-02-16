Минтранс обновил правила перевозки животных по железной дороге

Минтранс РФ утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Приказ Минтранса, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 сентября и заменит собой правила, утвержденные упраздненным Министерством путей сообщения в 2003 году. Новая редакция будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Новые правила, в отличие от редакции 2003 года, описывают отдельные правила перевозки мелких домашних животных, собак и птиц и для животных, относящихся к грузам и подлежащих ветеринарному надзору. Для первых действуют положения правил перевозки пассажиров и груза, а для вторых — отдельные правила, обязывающие предоставлять отдельный вагон для животных. Наличие ветеринарных сертификатов требуется в обоих случаях.

Документ уточняет правила перевозки животных и ухода за ними в пути. В частности, новая редакция устанавливает, что в случае заболевания, падежа животных или отказа ими принимать корм или воду проводник должен в течение трех часов уведомить органы ветеринарного надзора. В действующих правилах срок уведомления обозначен не был.