Проект Men`s Health будет перезапущен в России в апреле

Медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске в России международного мужского медиабренда Men`s Health. Он намечен на апрель 2021 года. Печатная версия журнала будет выходить пять раз в год.

Сайт Men`s Health будет перезапущен на новой технологической платформе Matrix. Также будут запущены аккаунты в соцсетях, TikTok, канал на YouTube и подкасты. Главным редактором Men`s Health назначен Антон Иванов, бывший заместитель главного редактора GQ, ранее уже работавший в журнале Men`s Health.

«Символично, что Men`s Health возвращается в Россию именно сейчас, когда значение многих вещей нам пришлось переоценить»,— сказал господин Иванов. «Мы создаем целую экосистему, в которой будет предлагаться не только контент на всех площадках, но и сервисы, мероприятия, экспертиза»,— сообщила управляющий директор проекта Маргарита Тырина.

Independent Media входит в топ-10 цифровых контентных холдингов России. В портфолио компании входят международные бренды Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper`s Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report, «Популярная механика» и Men`s Health.

Российская версия Men`s Health закрылась в конце 2019 года, январский номер был последним и вышел 23 декабря. Главный редактор Men`s Health Максим Семеляк сообщил, что решение обусловлено «экономическими причинами».