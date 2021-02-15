В Ростове Великом начали подавать тепло в пострадавшие от аварии дома

В городе Ростове Великом Ярославской области начали подавать тепло в пострадавшие дома и социальные объекты после повторного прорыва теплотрассы, произошедшего утром 15 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент к теплу подключены 22 дома и четыре социальных объекта. Продолжаются работы на магистрали, которая подает теплоноситель в еще пять домов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что из-за разрыва трубы магистральной теплотрассы 13 февраля в Ростове без тепла остались 3 тыс. человек, проживающих в более 20 многоквартирных жилых домах. Ситуацию взял под контроль губернатор Дмитрий Миронов. Он поставил задачу до 19 часов устранить аварию. В помощь ростовским ремонтникам была направлена бригада из Углича. В 19 часов было сообщено, что авария ликвидирована и в дома начало поступать тепло.

15 февраля утром в администрации Ростовского района сообщили, что на теплотрассе обнаружены новые разрывы. Из-за этого остаются без отопления еще несколько пятиэтажных домов.

После обнаружения разрывов на магистральной теплотрассе возобновились аварийно-восстановительные работы. Для руководства на месте работами по устранению аварии губернатор Дмитрий Миронов направил в Ростов заместителя председателя областного правительства Виктора Неженца.

«После ликвидации последствий аварии управляющим компаниям необходимо немедленно приступить к развоздушиванию системы»,— отметил Дмитрий Миронов.

В пресс-службе правительства рассказали, что для отогрева участков теплотрассы из резерва региона направлены две дизельные тепловые пушки.

Глава региона также поручил организовать обогрев и горячее питание для рабочих бригад.

По данным правительства, «Ярославльводоканал» направил в Ростов аварийную машину для обогрева работающих бригад, а городская администрация обеспечила им питание. По поручению губернатора, жителям Ростова будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.

Дарья Сабаева