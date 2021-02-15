Минэнерго и Минфин обсуждают субсидирование перевозок топлива потребителям Дальнего Востока

Министерство энергетики обсуждает с министерством финансов вопрос субсидирования перевозки топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкалья, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе совещания с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и топливными компаниями региона. Он заявил, что Минэнерго уже направило в Минфин соответствующее предложение.

«Смысл субсидии — в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для независимых сетей АЗС»,— заявил господин Сорокин.

Участники также обсудили исполнение обязательств крупными нефтекомпаниями по поставке топлива. Отмечается, что рост цен на топливо в Забайкальском крае находится в пределах инфляции, но на ряде автозаправок маржинальность находится на крайне низком уровне. «Высокая цена на транспортировку моторного топлива в конечном итоге приводит к росту цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы.— “Ъ”) для простых забайкальцев. И, конечно, мы обязательно воспользуемся возможностью получать топливо через субсидируемую транспортировку»,— сказал Александр Осипов.

Напомним, в конце января в Хабаровском крае образовался дефицит топлива. На заправках края выстроились длинные очереди автомобилистов. На некоторых заправках цены выросли на 1,5 руб. за литр. Главной причиной возникновения дефицита стала авария компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК Эдуарда Худайнатова). 3 февраля прокуратура Хабаровского края начала проверку. Для улучшения ситуации в регионе решили создать штаб по снабжению населения бензином.

О поиске виновных в дефиците топлива — в материале “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».