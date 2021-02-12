Власти Хабаровского края создадут штаб по снабжению населения бензином

В условиях дефицита топлива в Хабаровском крае будет создан оперативный штаб по снабжению им населения, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Создаем оперативный штаб по снабжению населения горючим, чтобы в ежедневном режиме следить за этим. Будем "соединять" нерадивых трейдеров, производителей, тех, кто отвечает за снабжение населения ГСМ»,— написал в Telegram губернатор.

Как уточнил господин Дегтярев в интервью телеканалу «6ТВ», проблемой остается координация работы производителей, оптовиков и розничных продавцов. «Сегодня все, кто владеет заправками, ну например в Ванинском районе, в Сов-Гаванском, в Ульчском, они выкупать вынуждены бензин на Санкт-Петербургской бирже — вот это главная проблема, и именно с этим связаны сегодня перебои и в том числе рост цены в этих районах»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Недостаток топлива в регионе образовался в конце января. На заправках края выстроились длинные очереди автомобилистов. На некоторых заправках цены выросли на 1,5 руб. за литр. Главной причиной возникновения дефицита стала авария компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК Эдуарда Худайнатова). 3 февраля прокуратура Хабаровского края начала проверку.

О поиске виновных в дефиците топлива — в материале “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».