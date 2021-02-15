В Москве задержан депортированный из Нидерландов организатор финансирования террористов

Республиканское управление СКР сообщило подробности возбужденного в отношении уроженца Дагестана уголовного дела о финансировании терроризма. В организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) был обвинен 32-летний житель Буйнакска.

По версии следствия, в июле 2016 года, находясь за пределами России, он организовал финансирование терроризма, использовав денежные средства своей матери и других неустановленных лиц в размере более 370 тыс. руб. Деньги были использованы на вовлечение граждан России и стран СНГ в незаконное вооруженное формирование, действующее на территории Сирии.

Дело было возбуждено в прошлом году, сообщили в СКР, обвиняемый был объявлен в международный розыск. В феврале текущего года при содействии сотрудников ФСБ России и республиканского МВД обвиняемый был задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, фигурант дела Азамат Айвазов собирал деньги на выделенные счета незаконных вооруженных групп, а затем решил перебраться в Нидерланды, где и был уличен в использовании поддельного паспорта гражданина Украины. После депортации в Россию он был задержан в Москве.

Сейчас следователи устанавливают другие факты его преступной деятельности, сообщили в СКР, расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Рыбина, Махачкала