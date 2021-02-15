ЦИАН: треть арендодателей в Москве платят налоги от сдачи жилья

В Москве 35% арендодателей платят налоги от сдачи жилья, 23% — скрывают этот источник дохода, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ЦИАНа. Еще 42% респондентов не стали отвечать на вопрос о том, платят ли налоги.

В опросе приняли участие 270 арендодателей в Москве. Сроки проведения исследования не приводятся.

Из тех, кто налоги выплачивает, 76% зарегистрированы как самозанятые, 14% — индивидуальные предприниматели, 10% подают налоговую декларацию по итогам года и платят налог на доходы физлиц.

Согласно опросу, почти половина арендодателей в столице покупали квартиру для собственного проживания, 30% — для сдачи ее в аренду, 23% респондентов получили квартиру в наследство, 1% — в подарок. Каждый пятый опрошенный сам живет на съемной квартире.

Около трети (27%) арендодателей в Москве хотят купить еще квартир под сдачу. 3% намерены прекратить сдавать жилье, из них 66% пожаловались на высокие цены на недвижимость при низкой доходности от сдачи в аренду.

Более чем половине опрошенных (56%) сдача жилья приносит около четверти ежемесячного дохода, 25% респондентов — до половины дохода за месяц. Из всех опрошенных 4% — пенсионеры.

Как сообщал ранее ЦИАН, в Москве однокомнатная квартира стоит в среднем 38,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — 53,4 тыс. руб. Несмотря на снятие большинства связанных с коронавирусом ограничений, на рынке долгосрочной аренды жилья в России сохраняется небольшая отрицательная динамика цен.

Подробности — в публикации “Ъ” «Квартиры заждались арендаторов».