Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию с теплоснабжением

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле ситуацию с тепло- и электроснабжением населенных пунктов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Глава региона отметил, что все оперативные службы должны работать круглосуточно, так как на этой неделе в отдельных районах Кубани температура воздуха может понизиться до -20 градусов по Цельсию.

Из-за снегопада, продолжавшегося все выходные 13-14 февраля, в регионе было зафиксировано 7 аварий на сетях электроснабжения, все они уже устранены. Профилактические работы на котельной, из-за которых жители Юбилейного района Краснодара остались без тепла почти на сутки, также завершены, отопление и подача горячей воды восстановлены.

«По докладам все службы были готовы к непогоде, а по факту люди сутки просидели без тепла и света. Подобные случаи недопустимы. Министерство ТЭК и ЖКХ, главы городов, держите ситуацию с тепло- и энергоснабжением на постоянном контроле», - прокомментировал ситуацию господин Кондратьев.

Как писал “Ъ-Кубань”, самая низкая температура на этой неделе ожидается в ночь с 17 на 18 февраля. На востоке и в предгорных районах края столбик термометра в ночь с 17 на 18 февраля опустится до отметки -17 градусов по Цельсию, в других районах температура в эту ночь опустится до 8-13 градусов мороза.

Виктория Колганова