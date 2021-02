Шварценеггер: из-за таких, как Власов, я отказываюсь называть себя self-made

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер назвал олимпийского чемпиона и политического деятеля Юрия Власова «не просто отличным атлетом», но и «великим мыслителем». Советский штангист был одним из сильнейших людей в мире и «единственным в своем роде», добавил господин Шварценеггер. Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни.

«Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" — это просто слово. Он был первым, кто поднял 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называть себя self-made»,— написал Арнольд Шварценеггер в Twitter.

Актер добавил, что был потрясен, когда ему посчастливилось узнать Юрия Власова по-настоящему. «Этот человек был не просто отличным атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике как профессор и носил с собой больше книг, чем тяжестей. Он сказал мне, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов»,— добавил он.

Американский культурист отметил, что будет скучать по российскому спортсмену. «Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне посчастливилось узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей»,— заключил господин Шварценеггер.

Yuri Vlasov taught all of us that "impossible" is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made.